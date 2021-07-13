Katili ihbar edene 250 bin TL ödül! Üzerinden 10 yıl geçti

Bizim şüphelendiklerimiz beraat etti. Ödülü vereceğiz birileri konuşur diye umut ediyoruz" dedi.

Öldürülen Yusuf Bilir'in yeğeni Bayram Delikoca ise, "2010 yılında vahşice bir cinayete kurban gitti. Dayım olurdu kendisi. 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir netice alamadık. 250 bin TL ödül koyduk. Kolluk kuvvetlerine ihbar edenlere katil yakalanırsa 250 bin TL ödül vereceğiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu cinayetin aydınlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

