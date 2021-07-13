Bursa'da korku dolu anlar! Kız kardeşlerini rehin alan abi dehşet saçtı

Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Halil A, birlikte yaşadığı iki kız kardeşini silahla rehin aldı.

Evden ardı ardına gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis dairenin camında duran Halil A.'yı ikna etmeye çalıştı ancak zanlı polislerin üzerine rastgele ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Timleri sevk edildi. Yapılan ikna çabalarına karşılık vermeyen Halil A. pencereyi kapatıp içeriye girdi. Evden yine silah sesleri yükseldi.

Rehinelerin canından endişe eden Özel Harekat, koçbaşıyla kırdıkları evin kapısından içeriye girerek Halil A.'yı etkisiz hale getirdi.

Rehin alınan iki kız kardeş ise sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Halil A. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.