KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erdemli’de

Tatar törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkını, "Büyük Türkiye'nin bir bakıma Doğu Akdeniz'in serhat bekçisi" şeklinde tanımlayarak, "Millet, bayrak sevgisiyle bütün bunlar, bizleri pekiştiren, bir arada tutan, dolayısıyla büyük ve güçlü millet olmanın en büyük özelliğidir. Bu hissiyatla yolumuza devam etmek en büyük gücümüzdür. Bu özellikleri sizlerle paylaşmak, bu gururu yaşamak benim için milli şeref ve haysiyettir" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar kendi ismine park yapılmasından büyük bir onur duyduğunu belirterek , 'Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ve Erdemli halkına teşekkür ediyorum'' dedi. Konuşmanın ardından Temelin ilk harcını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek birlikte attı.