KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Erdemli’de

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Erdemli ziyaretlerinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Kıbrıs Gazileri, daire müdürleri hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar ilk ziyaretini Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ne yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a enstitü hakkında bilgiler verildi. Biyolojik laboratuvarlarını ziyaret eden Tatar'a yapılan işlemler anlatıldı.
Tatar, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezine 35 km uzaklıktaki Avgadı Mahallesi'ndeki Kıbrıslılar Sokağı'ndaki vatandaşlarla bir araya geldi. Kendi adına yapılacak olan Ersin Tatar Çocuk Oyun Alanı ve Dinlenme Parkı'nın temel atma törenine katıldı.
Tatar törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkını, "Büyük Türkiye'nin bir bakıma Doğu Akdeniz'in serhat bekçisi" şeklinde tanımlayarak, "Millet, bayrak sevgisiyle bütün bunlar, bizleri pekiştiren, bir arada tutan, dolayısıyla büyük ve güçlü millet olmanın en büyük özelliğidir. Bu hissiyatla yolumuza devam etmek en büyük gücümüzdür. Bu özellikleri sizlerle paylaşmak, bu gururu yaşamak benim için milli şeref ve haysiyettir" ifadelerini kullandı.
Ersin Tatar kendi ismine park yapılmasından büyük bir onur duyduğunu belirterek , 'Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ve Erdemli halkına teşekkür ediyorum'' dedi. Konuşmanın ardından Temelin ilk harcını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek birlikte attı.