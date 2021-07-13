Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İslam âlemi için büyük anlam ve önemi olan kurban bayramı için oldukça kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar bu bayramda da kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek. Buna göre, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı 2021 tarihleri müminlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu özel ve anlamlı günde kurban kesme ibadetleri yerine getirilecek. Vatandaşlar kurban bayramı ve arefe gününün hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tarihleri

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;