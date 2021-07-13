Zilhicce ayının gelişiyle birlikte bu ayın en önemli iki ibadetinden biri olan kurban için hazırlıklar hızlandı. İbadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş kurbanlık fiyatları 2021 yılında ne durumda diye merak ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar; koyun, kuzu, dana ne kadar soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, kurban kesimi hakkında merak edilenlerin yanıtı ile kurban hisse ve kesim fiyatları 2021!

KURBANLIK DANA, KOYUN, KUZU, KOÇ NE KADAR?

Bu yıl hayvan üreticilerinin maliyetleri geçen yıla nispeten arttığı için 2021 kurbanlık fiyatları da artış gösterdi. Ayrıca hayvanların beslenme, barınma, ulaşım gibi masrafları da göz önüne alındığında şehirlerde kırsal kesimlere göre hayvan fiyatları farklılık gösteriyor.