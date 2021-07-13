Meslektaşını öldüren doktorun davasında son dakika gelişmesi!

İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Sümter'in öldürdüğü Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile tarafların avukatları ise İstanbul Adliyesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada Cumhuriyet savcısı davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Sümter'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.
ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ YETERLİ DEĞİL
Mütalaada, "sanığın çok sayıdaki bıçak darbesinden ibaret olan eyleminin tek başına canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun unsurunu oluşturmayacağı, sanığın canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini gösterir nitelikte delil bulunmadığı" kaydedildi.
Mütalaada ayrıca, cinayetin salt kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılamayacağı belirtildi. Sanığın, kıdemli asistan doktor olan meslektaşını görevinin gereklerine uygun davranarak yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürdüğü yönünde dosyada yeterli delil elde edilemediği ifade edildi.
ARALARINDA HUSUMET VARDI
Mütalaada, sanık Yavuz Sümter ile öldürdüğü meslektaşı Kaan Erol arasında iş sebebiyle kişisel bir husumet doğduğu, sanığın çalışma temposuna dayanamaması, bunun sebebi olarak da Erol'u görmesi sebepleriyle sanığın cinayeti işlediği vurgulandı.
AİLENİN TEPKİSİ
Sümter'in öldürdüğü Dr. Kaan Erol'un anne ve babası ise savcının mütalaasına tepki gösterdi. Baba Metin Erol, soruşturma savcısının iddianamede "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediğini belirterek, iddianame doğrultusunda ceza verilmesini istedi. Baba Metin Erol, duruşma savcının mütalaasını ise kabul etmediklerini söyledi.