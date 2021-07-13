Giriş Tarihi: 13.7.2021 13:35 Son Güncelleme: 13.7.2021 13:52

Meslektaşını öldüren doktorun davasında son dakika gelişmesi! FATİH ULAŞ

Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşı Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldüren Dr. Yavuz Sümter’in yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Sümter’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edilerek, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” amacıyla hareket ettiğini gösterir nitelikte delil olmadığı kaydedildi. Sümter’in öldürdüğü Dr. Kaan Erol’un anne ve babası ise savcının mütalaasına tepki gösterdi.

İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Yavuz Sümter, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Sümter'in öldürdüğü Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile tarafların avukatları ise İstanbul Adliyesindeki duruşma salonunda hazır bulundu.