Metruk binaya imalathane kurdular! Suçüstü yakalandılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta bulunan bir metruk binanın üst katında kaçak sigara imalatı yapıldığını ve kaçak sigaraların para karşılığında satılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Söz konusu metruk binaya Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından baskın yapıldı. H.S. (24) ve M.B. (35) isimli iki kişi, kaçak sigara basma makinelerinin başında kaçak sigara imalatı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Metruk binada yapılan aramalarda üç sigara imalatı makinesi, 200 litrelik iki kompresör, toplamda 279 kilo 650 gram kaçak tütün, 270 bin boş sigara kağıdı ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.