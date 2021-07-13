Orman yangınını söndürmeye çalışıyordu... Elektrik akımına kapılıp öldü

Antalya'nın Alanya ilçesine Kızılcaşehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanda kesim yapıldığı sırada yüksek gerilim hattını kopması sonucu yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 17 yaşındaki Musa Can Çapur bir anda elektrik akımına kapıldı. Olayı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki Musa Can Çapur'un cesedi Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.