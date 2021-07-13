Ormanlara İHA’lı koruma

Terör operasyonlarında etkili rol oynayarak Türkiye'nin gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçları (İHA) ormanların korunmasında da büyük başarıya imza atıyor. Bu yıl ilk kez ormanlarda görev alan İHA'lar ısıya duyarlı termal kameraları sayesinde nokta atışı konum belirleyerek alev savaşçılarının işini kolaylaştırıyor. 2020'de çıkan 940 yangında yangın başına düşen yanan orman alanı 1.84 hektar alan iken 2021'de bin 315 yangında İHA'lar sayesinde yangın başına düşen yanan orman alanı 1.2 hektar alana düştü. Adana
başta olmak üzere Muğla
'nın Milas ilçesi, İzmir
'in Akhisar ilçesi ve Denizli
merkezde bulunan 4 İHA her gün havalanarak 3 bin 500 kilometre alanı tarıyor, yangına hassas tüm bölgeleri ve KKTC
ormanlarını 24 saat gözetliyor. Dumana değil de ısıya karşı duyarlı olan hassas termal kameraları sayesinde İHA'lar tarafından tespit edilen noktalar, koordinatlarıyla birlikte yangın merkezlerine ve bölgeye en yakın orman ekiplerinin araçlarındaki tabletlere ve telefonlara aktarılıyor.
ANINDA MÜDAHALE
Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleri arasında yangınla mücadelede birinci sırada yer aldığını belirten Orman Genel
Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl İHA'lar sayesinde 234 adet yangının tespit edildiğini söyledi. Karacabey, "İHA'lar aracılığıyla belirlenen koordinatlar Yangın- Cell sistemine aktarılıyor. Sistem mevcut telsiz haberleşme sistemi ile taşınabilir telefonları aynı platformda görüştürmek üzere hazırlanmış yazılım, cihaz ve donanımı kapsıyor. İHA'dan iletilen anlık koordinatlar hızlı ve kesintisiz bir şekilde bağlı bulunan araçlardaki navigasyonlara aktarılıyor. Böylece bölgeyi bulamama riski ortadan kalkıyor" dedi.