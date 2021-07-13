Ormanlarda İHA farkı! Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey SABAH'a konuştu

Bahar Kalkanı Harekatı'nda oldukça etkili rol oynayan ve hareket eden neredeyse her şeyi çok büyük bir hassasiyetle vurma yeteneğine sahip olan Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği İHA ve SİHA'lara dünya çapında ilgi giderek artarken milli gururlarımız artık sadece savunma alanında değil Orman yangınlarında da etkili olarak kullanılmaya başladı.

YANGIN FAZLA YANAN ALAN AZ

Bu yıl ilk kez ormanlarda görev alan İHA'lar ısıya duyarlı termal kameraları sayesinde nokta atışı konum belirleyerek alev savaşçılarının işini kolaylaştırırken; 2020 yılında çıkan 940 yangında yangın başına düşen yanan orman alanı 1.84 hektar alan iken 2021 yılı daha henüz bitmeden çıkan 1315 yangında İHA'lar sayesinde yangın başına düşen yanan orman alanı 1.2 hektar alana düştü.

3500 KİLOMETRE ALANI TARIYOR

Adana başta olmak üzere Muğla'nın Milas İlçesi, İzmir'in Akhisar ilçesi ve Denizli merkezde bulunan 4 İnsansız hava aracı (İHA) her gün havalanarak 3500 kilometre alanı tarıyor, yangına hassas tüm bölgeleri ve K.K.T.C. ormanlarını 24 saat gözetliyor.

VERİLER MERKEZE AKTARILIYOR

Dumana değil de ısıya karşı duyarlı olan hassas termal kameraları sayesinde İHA'lar tarafından tespit edilen noktalar, koordinatlarıyla birlikte yangın merkezlerine ve bölgeye en yakın orman ekiplerinin araçlarındaki tabletlere ve telefonlara aktarılıyor.

YANGIN-CELL İLE ANINDA MÜDAHALE

Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'de bu yıl ilk kez kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) sayesinde 234 adet yangının tespit edildiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İHA'lar sayesinde ulaşan koordinatlar Yangın-Cell sistemine aktarılıyor. Sistem mevcut telsiz haberleşme sistemi ile taşınabilir telefonları aynı platformda görüştürmek üzere hazırlanmış yazılım, cihaz ve donanımı kapsıyor. Dolayısıyla sistem sayesinde iletişim ağının hiç kopmaması sağlanıyor. İHA'dan iletilen anlık koordinatlar hızlı ve kesintisiz bir şekilde bağlı bulunan araçlardaki navigasyonlara aktarılıyor. Bu da yangına müdahale hızını ve bölgeyi bulamama riskini ortadan kaldırıyor." dedi.

"GEÇEN HER SANİYE ÇOK ÖNEMLİ"

2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresi; verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 2019 yılında 12 dakikaya kadar indirildiğinin altını çizen Karacabey " 2023 yılı hedefimiz yangına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek. Orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 strateji ile hareket ediyoruz. İhbar alınan veya tespit edilen orman yangınlarına 1667 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle en kısa sürede müdahale ediyoruz. 2021 yılında orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için yer ekiplerinde 1078 adet arazöz, 281 adet su tankeri, 2270 adet ilk müdahale aracı, 181 adet dozer, 501 adet diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 4306 adet araç ve bu araçlarda görevli 10550 yangın işçisi, 4110 teknik eleman, 6440 memur olmak üzere 21090 personel görev yapıyor. Ayrıca 12.854 kişilik gönüllü yangın söndürme ekibimiz bulunuyor. Diğer taraftan Erken müdahalede havadan destek sağlanması için 6 idare helikopterin yanında 39 adet yangın söndürme helikopteri ve 3 adet amfibik yangın söndürme uçağı görev yapıyor "diye konuştu.

YANGINLA MÜCADELEDE BİRİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleri arasında yangınla mücadelede birinci sırada yer aldığının altını çizen Bekir Karacabey; "European Forest Fire information System" (EFFIS) raporlarına göre(2009-2018); Akdeniz ülkelerinin son 10 yıllık ortalama orman yangın verileri incelendiğinde, diğer ülkelerin hava araçlarındaki üstünlüklerine rağmen Türkiye Akdeniz ülkelerinin arasında yangın adedi ve yangın başına düşen yanan orman alanları sıralamasında başarısıyla 1. sırada yer almıştır. Türkiye'nin bu konuda dünyanın lider ülkelerden olduğunu görebilirsiniz. Akdeniz ülkelerinde yıllık ortalama yanan orman alanının ülkelerin toplam orman varlığına kıyasladığımızda; ülkemizden; Portekiz'de 94 kat, İspanya'da 12 kat, İtalya'da 19 kat, Yunanistan'da 13 kat daha fazla alan yanmaktadır." açıklamasında bulundu.