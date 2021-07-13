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Giriş Tarihi: 13.7.2021 13:35

Otobüsün tarlaya girdiği kazada yaralı yolcu: Sürücü uyudu

DHA
Otobüsün tarlaya girdiği kazada yaralı yolcu: Sürücü uyudu

Aksaray'da , sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya girmesiyle 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Kübra Özgür (30), “Şoför uyudu ve otobüs yoldan çıktı. Otobüs devrilseydi kimse sağ çıkamazdı” dedi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Nevşehir'e giden Recep Demirel (61) yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Yolcu otobüsünün bir süre sürüklendikten sonra durduğu belirtildi. Kazada otobüsteki Eyüp Bahadır (36), Hatice Sığırtman (56), Kübra Özgür ile kızı Zeynep Özgür (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı yolculardan Kübra Özgür, "Kaza şoförün uyumasıyla oldu ve otobüs sürüklendi, şükür devrilmedi. Otobüsün koltukları doluydu. Otobüs bir anda yoldan çıktı ve şoför resmen uyudu.

Otobüs devrilseydi hiç kimse otobüsten sağ çıkamazdı" dedi.

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Otobüsün tarlaya girdiği kazada yaralı yolcu: Sürücü uyudu
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