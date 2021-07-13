Otobüsün tarlaya girdiği kazada yaralı yolcu: Sürücü uyudu

Yolcu otobüsünün bir süre sürüklendikten sonra durduğu belirtildi. Kazada otobüsteki Eyüp Bahadır (36), Hatice Sığırtman (56), Kübra Özgür ile kızı Zeynep Özgür (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.