Paraf nedir, nasıl atılır? Paraf imza yerine geçer mi?

Genellikle evrak işleri ile meşgul olan, onay ve makamı bulunan, aynı zamanda da imza yetkisi bulunan personel ve memurlar paraf atmak durumunda kalabilirler. Bunun yanı sıra devlet dairesinde ya da özel şirketlerde vatandaşların bazı işlemlerinin yürütülebilmesi adına belgelerine paraf attırmaları gerekebilir. Paraf ve imza hem birbirinden ayrı bir görünüme sahiptir hem de sorumluluk açısından birbirinden farklıdır. Bu bağlamda, paraf ve imzanın sorumluluklarının önemli ölçüde bir farka sahip olduğu belirtilebilir. Yani imzanın parafa göre büyük sorumlulukları mevcuttur.

PARAF NEDİR?

Paraf atmak ne demek merak edilen konular arasındadır. Paraf atmak çoğunlukla evrak işleri ile uğraşanlar arasında kullanılmaktadır. Özellikle memur ve öğretmenler bazı işlemleri onaylamak için paraf atma durumunda kalırlar.

PARAF NASIL ATILIR?

Paraf, imza yetkisi bulunmayan resmi kurumlarda görevli kişilerin sıklıkla attıkları bir işarettir. Onaylanması gereken bazı evraklara isim veya soy isimlerinin baş harfi ile işaret koyarlar. Paraf işareti "Gördüm, Onaylıyorum" anlamını taşır. Genellikle öğretmenler sınav kağıtlarını okuduktan sonra kağıdın altına imza yerine paraf atmayı tercih edebilirler. Bu şekilde sınav kağıdını okuduklarını onaylamış olduklarını gösterirler. Aynı şekilde banka çalışanları bazı sözleşmelerin altında paraf atarak onayladıklarını belirtirler. Böylelikle paraf nereye atılır sorusunun cevabını da vermiş olduk şimdi ise paraf imza yerine geçer mi konusuna değinelim.

PARAF İMZA YERİNE GEÇER Mİ?

Paraf resmi açıdan kabul görmez ve hukuki sorumluluğu bulunmaz, ancak imza hukuki bir sorumluluk taşımaktadır. Paraf yalnızca gördüm, okudum, onaylıyorum anlamlarını taşır, imza ise kişinin kendine has olduğundan imza atılan belgelerde sorun çıkmaması adına belgenin detaylı bir şekilde okunması ve imza atılması gerekir.

İmza ticarette, evraklarda ve resmi tüm işlemlerde kullanılmaktadır. Paraf atmanın herhangi bir zorunluluğu bulunmazken, imza sorumluluk taşıyan tüm işlemlerde atılmaktadır. Paraf yalnızca adınızın ve soyadınızın baş harfleri ile meydana gelir. Yani sizin yerinize başkasının atma ihtimali bulunur. Ancak imza söz konusu olduğunda durumlar ciddi noktalara taşınır.