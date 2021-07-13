Resmi açıklama geldi… 16 Temmuz tatil mi edildi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil oldu mu?

16 Temmuz tatil mi, 15 ve 16 Temmuz resmi tatil edildi mi soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tarihleri birbirlerine yakınlık gösteriyor. Bu durum 11 günlük tatil ihtimalini de beraberinde getiriyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 resmi tatil oldu mu, olacak mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.
16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.
15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.
Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü bitecek. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bayram arefesi olan Pazartesi günü yarım gün bayramın ilk gününden son gününe olan salıdan cumaya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. '' dedi.