Resmi açıklama geldi… 16 Temmuz tatil mi edildi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil oldu mu?

15 Temmuz ve 16 Temmuz tatil mi sorusu kurban bayramı öncesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram tatili ile 15 Temmuz tatilini birleştirerek, 11 günlük tatil yapmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 resmi tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda ise Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz tatil mi, 15 ve 16 Temmuz resmi tatil edildi mi soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tarihleri birbirlerine yakınlık gösteriyor. Bu durum 11 günlük tatil ihtimalini de beraberinde getiriyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 resmi tatil oldu mu, olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.