Şafak vakti fuhuş operasyonu! Şifreli dil şaşkınlık yarattı





SİLAH VE PARA BULUNDU



Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 bin 605 lira, 11 bin Kazakistan Tengesi ve 58 bin Özbekistan Somu, 213 adet tabanca ve tüfek fişeği, 28 adet uyuşturucu hap, fuhuştan elde edilen kazançların kayıt edildiği ajandalar, 7 adet fuhuş yaptırdıkları kadınlara ait pasaport, 1 adet laptop ve 18 adet cep telefonu ele geçirildi.Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 16 mağdur kadından 6'sı operasyon sonucu kurtarılırken, 10 kadının ise kaçtığı tespit edildi. Operasyon aşamasında kurtarılan 6 mağdur kadının İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi.