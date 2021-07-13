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Giriş Tarihi: 13.7.2021 07:17 Son Güncelleme: 13.7.2021 07:17

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları – MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları – MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) günleri yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınından belirlenen kazandıran numaralar, şans oyunu severlere duyuruluyor. 178 Milyon TL’lik Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarihinde bir rekor olan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 12 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. Milli Piyango Online ile 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında çekilen kazandıran numaralar, oyunu oynayan şans oyunu severlere bugün (12 Temmuz 2021 Pazartesi) duyuruldu. MPİ tarihinde rekora imza atan 178 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler, şanslı numaraları merak edenler 12 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 TEMMUZ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile birlikte MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: 23 - 51 - 19 - 73 - 2 - 90 + 42 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 12 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları – MPİ bilet sorgulama
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