Şehit edilen Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in naaşı İstanbul’a gönderildi

HASAN CEVHER KİMDİR?

2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, 10 Eylül 1975 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimini başarıyla tamamlayarak 14 Temmuz 1997 yılından ilk görev yeri olan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosuna komiser yardımcısı olarak atandı. Vatan ve millet sevdalısı müdürümüz burada yaptığı çeşitli görevlerin ardından sırasıyla; 2001-2003 yılları arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğünün, 2003-2020 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev almış, 1 Ağustos 2020 tarihlerinde tekrar Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosuna İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu süre zarfında sayısız başarılı operasyon ve görevlerde bulunan cesur ve kahramanca görev yapan şehit 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher evli iki çocuk babasıydı.