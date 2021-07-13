KOM Daireden Tefecilik-2 operasyonu

KOM Daire Başkanlığı'nca ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu gerçekleştirildi. 25 il ve 120 adreste, 121 şüpheliye yönelik operasyonda 98 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Mart ayında 55 il, 333 adreste 355 şüpheliye yönelik "Tefecilik" operasyonu gerçekleştirilmişti.

Tefecilik suçuyla kararlı mücadelesi kapsamında operasyonların devamı niteliğinde 13.07.2021 günü ülke genelinde eş zamanlı olarak 25 il ve 120 adreste 121 şüpheliye yönelik "Tefecilik-2" operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda 98 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazı ele geçirildi.