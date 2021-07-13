Son dakika: Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti! Mervenur Polat’ın katil zanlısı hakim karşısında: Cesetle 10 gün evde kaldım!

Son dakika haberleri...Duruşmada SEGBİS üzerinden ifade veren katil zanlısı Cüneyt Akyol, sanıkların tamamının uyuşturucu kullandığını söyledi. Cinayet anına ilişkin ise Akyol, "Ben suçumu kabul ediyorum. Bunun cezasını ölene kadar çekeceğim. Mervenur sabah evime geldiğinde ağlıyordu. Burada herkes günahını kabul etmek yerine suçu birbirine atıyor. Gökhan Mervenur ile birlikte olduktan sonra aşağıya indi. Mervenur sonra bana bana 'Senin niye kız arkadaşın yok mu?" dedikten sonra hakaret etti." dedi.
Bu hakaretin ardından kendisini kaybettiğini ileri süren Cüneyt Akyol, "Onu çamaşır ipi ile boğdum. Cesedi diğerlerini görmemesi için lavabonun altına sakladım" şeklinde konuştu.
"10 GÜN CESETLE BİRLİKTE KALDIM"
Cüneyt Akyol korkunç cinayetin ardından ceset ile birlikte 10 gün evde kaldığını söyledi. Cinayetin ardından cesedi çarşafa sardığını da belirten Akyol, "Daha sonra kokmaması ve kokunun çevreden duyulmaması için streç ve naylon ile sardım. Bu şekilde evde günlerce sakladım" dedi. Akyol daha sonra cesedi evden çıkarmak için daha önceden tanıdığı kurye Süleyman G'yi arayıp "Evde kirli çamaşırlarım var. Anneme götüreceğim. 'Sen motosikletinle yardım et" dedim. Süleyman beni annemin evinden aldı. Cesedin bulunduğu bekar evime gittim. İkinci kattan sarılı cesedi aşağıya attım. Sonra ben aşağıya indim. Cesedi bacak aramıza koyduk. Güllük Caddesi'ndeki babamın evine gittik. Burada cesedi motordan sırtıma alıp çatı katına çıkardım" dedi. Katil zanlısı Akyol, cinayeti işlediğini ancak Mervenur Polat'a tecavüz etmediğini tekrarladı.
"BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR"
Daha sonra diğer tutuklu sanıklar Gökhan Hamurcu, Aziz Kaya, Ferdi Tanrıverdi ve tutuksuz olarak yargılanan İbrahim Ş. bir birlerini suçlamaları dikkat çekti. Kurye Süleyman G. ise taşıdığı paketin ceset olduğunu bilmediğini. Sadece motora koyup Cüneyt Akyol'un babasının evinin önüne bıraktığını söyledi.
"HEPSİNDEN ŞİKAYETCİYİZ"
Daha sonra söz alan Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, "Olay günü sabahı kızım Mervenur beni telefonla arayarak; "Anne ağzımdan burnumdan kan geliyor. Devrim beni alsın ve sana bıraksın." dedi. Ben Devrim'i aradım. Cevap vermedi. Mervenur'un aradığı telefon numarasını aradım. Ferdi çıktı. Mervenur'un bir şeyi yok gitti" dedi. Meğer yalan söylemiş. Sanıkların tamamından şikayetçiyim" dedi. Baba Atilla Polat da kızlarının ölümüne sebep olan tüm sanıklardan davacı ve şikayetçi olduğunu yeniledi. Duruşma sonunda kurye Süleyman G'nin adli kontrolünü kaldırdı. Tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerini devamına kara vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Duruşma sonrası adliye önünde konuşan anne Güler Polat gözyaşlarına boğuldu. Kızının olay günü sabahı kendisini telefonla aradığını yenileyen açılı anne gözyaşları içinde, "Kızım telefonda ağzımdan burnundan kan geldiğini söylüyordu. Bunların hepsi o an kızıma şiddet uygulamışlar.
Cinayeti ortak işlemişler. Hepsinden şikayetçiyim. 6 yaşındaki torunumu annesiz bıraktılar. Adalete güveniyorum" dedi. Baba Atila Polat'ta adaleti güvendiğini yeniledi. Ailenin avukatı Buğra Kağan Oğuz da sanıkların cinayeti ortak işlediklerini hepsini çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.