Son dakika: Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti! Mervenur Polat’ın katil zanlısı hakim karşısında: Cesetle 10 gün evde kaldım!

"HEPSİNDEN ŞİKAYETCİYİZ"

Daha sonra söz alan Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, "Olay günü sabahı kızım Mervenur beni telefonla arayarak; "Anne ağzımdan burnumdan kan geliyor. Devrim beni alsın ve sana bıraksın." dedi. Ben Devrim'i aradım. Cevap vermedi. Mervenur'un aradığı telefon numarasını aradım. Ferdi çıktı. Mervenur'un bir şeyi yok gitti" dedi. Meğer yalan söylemiş. Sanıkların tamamından şikayetçiyim" dedi. Baba Atilla Polat da kızlarının ölümüne sebep olan tüm sanıklardan davacı ve şikayetçi olduğunu yeniledi. Duruşma sonunda kurye Süleyman G'nin adli kontrolünü kaldırdı. Tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerini devamına kara vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan anne Güler Polat gözyaşlarına boğuldu. Kızının olay günü sabahı kendisini telefonla aradığını yenileyen açılı anne gözyaşları içinde, "Kızım telefonda ağzımdan burnundan kan geldiğini söylüyordu. Bunların hepsi o an kızıma şiddet uygulamışlar.