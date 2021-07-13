Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları duyurulan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (13 Temmuz 2021 Salı) şans oyunu severler için bir kez daha belirlendi. 2 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar, kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "13 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 13 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla birlikte MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;