Tatil rehaveti ile aşıyı ihmal etmeyin Delta kapıda

Tüm dünyayı etkisi altına alan Delta
varyantına karşı tek çözüm olan aşı konusunda vatandaşların tatil rehavetine girmemesi için çalışma yapılıyor. Delta başta olmak üzere tüm yeni varyantlardan korunmak için en önemli koz olan aşılama için bayram sonrası yeni bir seferberlik başlatılması planlanıyor.
KURALLARA UYUMLA İLGİLİ SORUN:
Sahadan gelen gözlemlere göre vatandaşların pandemi kurallarına uyumunda da bazı sıkıntılar yaşanıyor, "vatandaşımız tam kuralsızlık olarak algılamış" yorumu yapılıyor. Özellikle düğünlerin "ABD'deki Kovid partilerine" dönmesinden endişe ediliyor. Bu durumun günlük vaka sayılarını hızla tırmandıracağı öngörülüyor.
BAYRAM SONRASI YÜZDE 40: Kurban Bayramı
hareketliliği ve tatiller nedeniyle Delta varyantı
Anadolu şehirlerine de taşınmış olacak. Anadolu'da aşılama oranlarında düşüklük nedeniyle deltanın hızlı yayılma etkisi ile hızla artmasından endişe duyuluyor. Yapılan tahmin ise bu ay sonunda Türkiye genelindeki vakaların yüzde 40'nın Delta varyantı çıkması.
AĞUSTOS SEFERBERLİĞİ:
Vaka sayılarının artması ve yeniden kısıtlama kurallarına geçilmemesi için bayram sonrası aşılama konusunda yeni bir seferberlik başlatılması planlanıyor. Bunun sonucunda hedef toplumun en az 48-50 milyonunun ilk doz aşıyı yaptırmış olması. Bu kapsamda neler yapılabileceği üzerinde duruluyor.
DELTA TABLOSU: AŞISIZLAR, GENÇ VE ÇOCUKLAR:
Bütün dünyayı etkisi altına alan Delta varyantı ile ilgili de ülkelerden yeni veriler geliyor. Aşılama oranının en yüksek olduğu İsrail'de yeni vakaların ağırlıklı bölümü aşı olmayan gruplar. Aşı olmadığı için virüsün daha çok çocuklara ve gençlere bulaştığı İsrail'de vakaların yüzde 12'ye yakını 0-9, yüzde 40'a yakını 10-19, yüzde 8.5'u 20-29, yüzde 6.8'i 30-39 yaş grubu. 70 yaş üstü vakaların yüzde 1'lik grubu oluşturuyor. İngiltere'den gelen veriler ise biraz daha rahatlatıcı.
DAHA AZ ÖLDÜRÜYOR:
İngiltere verilerine göre Delta varyantından ölüm oranı binde 2, lambda varyantından ise sıfır. Eski varyant alfada bu oran yüzde 1.9'du. Bu aynı zamanda aşıların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.
'AŞILANMAZSAK SALGIN VARYANTLARLA DEVAM EDER'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, Kovid-19'un Delta, Delta Plus ve diğer varyantlarına karşı aşılanma ve maske kullanımının önemine dikkati çekerek, "Eğer bunları yapmazsak, salgın bu tip varyantlarla devam edecek bir süreç şeklinde karşımıza çıkabilir. Özellikle kapalı alanlarda maskeden asla vazgeçmemeliyiz. Ne kadar çok aşılanırsak, mutasyonların gelişmesinin engellenmesi, virüsün çoğalma hızının durması da o derece mümkün olacak. Bu nedenle herkes üzerine düşeni yaparak aşısını olmalı ve maske kullanımına devam etmeli" diye konuştu. AA