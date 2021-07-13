Türk Bayrağı'nı indirip çöp kutusuna atmıştı! O kadından alçak sözler

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Adana'da Türk bayrağını kopartıp çöpe atan kadın olayında flaş gelişme!