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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:37 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:53

Türk Bayrağı'nı indirip çöp kutusuna atmıştı! O kadından alçak sözler

İHA
Türk Bayrağı'nı indirip çöp kutusuna atmıştı! O kadından alçak sözler

Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı alıp çöpe atan kadın adliyeye sevk edilirken “Keyfimden yaptım” dedi. Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı'nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Bunun üzerine harekete geçen polis, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Çukurova ilçesinde oturduğu tespit edilen şüpheli Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen Merve D.'nin, ifadesini savcılıkta vermeyi talep ettiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım.



Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız" ifadelerini kullandı.

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Türk Bayrağı'nı indirip çöp kutusuna atmıştı! O kadından alçak sözler
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