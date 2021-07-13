Yasak aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü!

Adana'da 2008 yılında tüfekle başından vurularak katledilen 39 yaşındaki Pakize Atar'ın katil zanlısı Hayri D. ve azmettiricisi İbrahim E. kurulan özel ekip sayesinde yakalandı. Pakize Atar'ın İbrahim Evren'le o dönemde ilişki yaşadığı ve yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
YASAK AŞK YAŞADILAR
Faili meçhul cinayet, 31 Mayıs 2008 yılında Sarıçam ilçesi Hocalı köyünde medyana geldi. İddiaya göre; tarım işçilerine elçilik (aracılık) yapan Pakize Atar, bir arkadaşı aracılığıyla İbrahim E. ile (52) tanıştı. Evli olan İbrahim E. ile Atar bir süre sonra aşk yaşamaya başladı. Pakize Atar, İbrahim E'ye "Kaçır beni" demesi üzerine çift plan yaptı. Pakize Atar, kocası Esvet Atar'a "Tarladaki işçilere para dağıtacağım" diyerek 9 bin lira parayla birlikte evden çıkıp İbrahim E. ile buluştu.
"BU KADINI YOK EDİN"
İbrahim E, kız arkadaşını alarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan askerlik arkadaşının evine gitti. Bu sırada karısından bir daha haber alamayan Esvet Atar, jandarma ekiplerine giderek şikâyetçi oldu. Güvenlik güçlerinin kendisini aradığını öğrenen İbrahim E, Pakize Atar'dan ayrılmak istedi ancak kadın bu ayrılığı kabul etmedi. Bunun üzerine Evren, arkadaşları Hayri D. (43) ve Mehmet G'ye (42) "Bu kadın başıma bela oldu. Bundan kurtulmam lazım. Öldürün onu. Bu kadını yok edin" dedi. İbrahim Evren'in isteğini kabul eden 2 arkadaş plan yaptı.
"KONUNUN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
İbrahim E, Pakize Atar'ı "Başka bir eve gidiyoruz" diyerek arabaya bindirdi. İbrahim Evren, kadını Adana'nın İmamoğlu ilçesi getirerek Mehmet G'ye teslim etti. Mehmet G, o sırada Hayri D'yi arayarak "İbrahim'in söylediği konunun gereğini yapacağız. Acil görüşelim" dedi. Hayri D. ise yanına av tüfeğini alarak motosikletiyle birlikte planlanan adreste gitti. Tüfeği görünce öldürüleceğini anlayan Pakize Atar, araçtan inerek kaçmaya başladı.
"HAYRİ YAPMA!"
Hayri D. tarafından 200 metre sonra yakalanan genç kadın geri geri adım atarken "Hayri yapma!" dedi. Pakize Atar'a aldırış etmeyen Hayri D. tüfeğinin tetiğine bastı. Göğsünden vurulan kadın yerde can çekişirken katil zanlısı, tüfeğini bir kere daha ateşleyerek Pakize Atar'ı başından vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim E. suçlamaları reddetti. Dosya, delil yetersizliğinden dolayı rafa kaldırıldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, aydınlatılmamış cinayetlerin çözülmesi için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tozlu raflarda bulunan eski dosyaları tekrar inceleme altına aldı. Cinayet dedektiflerinin 31 Mayıs 2008 yılında işlenen ve delil yetersizliğinden dolayı takipsizlik kararı verilen Pakize Atar cinayetini aydınlatmak için kolları sıvadı. Polis, Pakize Atar'ın eşi Esvet Atar'ın o dönemde verdiği ifadelerdeki şüpheli İbrahim E. mercek altına alındı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF EDİLDİ
Adana Başsavcılığı tarafından verilen izinle zanlı teknik ve fiziki takibe alındı. Polis, HTS kayıtlarından Hayri D. ve Mehmet G'nin de cinayetle ilgilisi olduğunu tespit etti. Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Sorgularında yıllardır vicdan azabı çektiklerini ancak korkularından gelip teslim olamadıklarını söylediler. Pakize Atar'ı aracıyla taşıyarak katledilmesine neden olan Mehmet G, kadının ölüm emrini veren İbrahim E. ve kadını öldüren Hayri D. tutuklanarak cezaevine konuldu.