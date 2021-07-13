Yasak aşk cinayeti 13 yıl sonra çözüldü!

"HAYRİ YAPMA!"

Hayri D. tarafından 200 metre sonra yakalanan genç kadın geri geri adım atarken "Hayri yapma!" dedi. Pakize Atar'a aldırış etmeyen Hayri D. tüfeğinin tetiğine bastı. Göğsünden vurulan kadın yerde can çekişirken katil zanlısı, tüfeğini bir kere daha ateşleyerek Pakize Atar'ı başından vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim E. suçlamaları reddetti. Dosya, delil yetersizliğinden dolayı rafa kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, aydınlatılmamış cinayetlerin çözülmesi için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tozlu raflarda bulunan eski dosyaları tekrar inceleme altına aldı. Cinayet dedektiflerinin 31 Mayıs 2008 yılında işlenen ve delil yetersizliğinden dolayı takipsizlik kararı verilen Pakize Atar cinayetini aydınlatmak için kolları sıvadı. Polis, Pakize Atar'ın eşi Esvet Atar'ın o dönemde verdiği ifadelerdeki şüpheli İbrahim E. mercek altına alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF EDİLDİ

Adana Başsavcılığı tarafından verilen izinle zanlı teknik ve fiziki takibe alındı. Polis, HTS kayıtlarından Hayri D. ve Mehmet G'nin de cinayetle ilgilisi olduğunu tespit etti. Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Sorgularında yıllardır vicdan azabı çektiklerini ancak korkularından gelip teslim olamadıklarını söylediler. Pakize Atar'ı aracıyla taşıyarak katledilmesine neden olan Mehmet G, kadının ölüm emrini veren İbrahim E. ve kadını öldüren Hayri D. tutuklanarak cezaevine konuldu.