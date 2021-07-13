Zaman aşımına 2 gün kala 20 yıllık cinayet çözüldü

Üsküdar Kiraztepe Mahallesinde 14 Temmuz 2001 yılında 57 yaşındaki Ramazan Aksu 7 yerinden bıçaklandıktan sonra çarşafla boğazına düğüm atılarak öldürüldü. Polis o dönem yaptığı incelemede evde 3 farklı parmak izine rastlandı. Ancak şüpheliler tespit edilemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zaman aşımı yaklaşan faili meçhul dosyaları yeniden ele alıp detaylı incelemelerde bulundu.



OLAY YERİNDEKİ KİMLİK KARS'TA ÇALINTI ÇIKTI



Yapılan incelemede o dönem olay yerinde bulunan bir kimlik dikkat çekti. Kimliğin adına çıkarılan telefon hattını incelemeye alan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğin 2000 yılında Kars'ta askerlik yapan bir kişiye ait olduğunu ve kimliğin o dönem kayıp olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kimliği alarak o kimlikle hat çıkaran kişinin Yunus B. (4) olduğunu tespit etti.



APFIS SİSTEMİNDE PARMAK İZİ EŞLEŞTİ



Cinayet Büro Dedektifleri olay yerinden o dönem alınan 3 parmak izlerini yeniden incelediğinde 2 kişinin parmak izinin APFIS sisteminde eşleştiğini tespit etti. Parmak izi eşleşen Ramazan A. (44) Fatih'te gözaltına alındı. Yine parmak izi olay yeri evde eşleşen S.E.'de gözaltına alındı.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan A. tutuklandı. Yunus B. ev hapsi alırken S.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



CİNAYETİ KABUL ETMEDİLER



Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdükleri öğrenildi.