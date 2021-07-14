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Giriş Tarihi: 14.7.2021

10 yaşındaki çocuğa tekmeli saldırı

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
10 yaşındaki çocuğa tekmeli saldırı
Bakırköy'deki ünlü bir alışveriş merkezinde skandal bir olay yaşandı. AVM'de bulunan Taylan K. kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki A.T. isimli çocuğu kovaladı. Mağdur çocuğa tekme atan Taylan K. yetmezmiş gibi çocuğu bir de yere savurdu. O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küçük çocuğu tekmelediği, yere savurduğu ve yere düştükten sonra da vurduğu görülüyor. Bir vatandaşın ise olayı seyretmesi dikkat çekiyor. AVM'de tesadüfen bulunan bir Cumhuriyet Savcısı olaya duyarsız kalmadı ve müdahale etti. Güvenlik güçlerine haber veren savcı şüpheliyi gözaltına aldırdı. Şüpheli adam hakkında adli işlem başlatıldı.

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10 yaşındaki çocuğa tekmeli saldırı
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