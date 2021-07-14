15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlama ve şehitleri anma mesajları sözleri 2021! Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz ile ilgili mesajlar ve sözler...

En güzel 15 Temmuz mesajları ve sözleri içeriği bugünden binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. 2016 senesinde gerçekleşen kanlı darbe girişiminde Türk milletinin hain saldırıyı geri püskürttüğü tarih milli bayram olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda çeşitli mecralardan paylaşılmak üzere En güzel, kısa, uzun, anlamlı, bayraklı ve resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırmaları sürüyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları sözleri…
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.
Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.