15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlama ve şehitleri anma mesajları sözleri 2021! Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz ile ilgili mesajlar ve sözler...

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.