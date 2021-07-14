15 Temmuz şehitleri mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz anma mesajları sözleri...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları şimdiden araştırılan konuları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'nın 5. yıl dönümünde bu yıl da törenler düzenlenecek, şehitlerimiz için dualar okunacak. Bu özel günde, vatandaşlar, kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlatmak ve içindeki duyguları paylaşmak için 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. 2021 yılına özel en güzel, anlamlı, resimli 15 Temmuz mesajlarını sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. İşte o görsel ve metinler…
249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.