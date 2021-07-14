15 Temmuz’da otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz günü ulaşım, köprü ve otoyollar bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için ulaşım durumunu merak eden pek çok vatandaş, 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi diye araştırıyor. Aracıyla dışarı çıkmayı planlayanlar yol ücretlerini araştırırken, otobüs ve metrobüs gibi ulaşım araçlarından faydalanacak olanlar toplu taşıma ücretsiz mi diye merak ediyor. 15 Temmuz günü ulaşım, köprü ve otoyollar bedava mı sorusunun yanıtı ve son açıklamalar haberimizde.

15 TEMMUZ GÜNÜ ULAŞIM BEDAVA MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayramlar ve resmi tatillerde toplu ulaşım, köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olmuştu. 2020 yılında 15 Temmuz günü İstanbul ve Ankara'daki toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlamıştı. Buradan hareketle 15 Temmuz Perşembe günü de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor.