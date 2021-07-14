15 Temmuz’da otoyollar ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz günü ulaşım, köprü ve otoyollar bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için ulaşım durumunu merak eden pek çok vatandaş, 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi diye araştırıyor. Aracıyla dışarı çıkmayı planlayanlar yol ücretlerini araştırırken, otobüs ve metrobüs gibi ulaşım araçlarından faydalanacak olanlar toplu taşıma ücretsiz mi diye merak ediyor. 15 Temmuz günü ulaşım, köprü ve otoyollar bedava mı sorusunun yanıtı ve son açıklamalar haberimizde.
15 TEMMUZ GÜNÜ ULAŞIM BEDAVA MI?
Geçtiğimiz yıllarda bayramlar ve resmi tatillerde toplu ulaşım, köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olmuştu. 2020 yılında 15 Temmuz günü İstanbul ve Ankara'daki toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlamıştı. Buradan hareketle 15 Temmuz Perşembe günü de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor.
15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olarak faaliyette olacağını bildirmişti. 15 Temmuz'da otoyolların ücretsiz olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2021?
Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kurban Bayramı için de bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu gündeme geliyor. Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.