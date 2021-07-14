15 Temmuz’da yarın otobüs metrobüs metro ulaşım ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2021?

Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kurban Bayramı için de bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu gündeme geliyor. Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.