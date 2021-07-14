Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Hal böyle olunca; resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz'da da ulaşım araçları ile köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Buna göre; "15 Temmuz'da yarın otobüs metrobüs metro ulaşım ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; 15 Temmuz'da otobüs metrobüs metro ulaşım ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?
15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olarak faaliyette olacağını bildirmişti. 15 Temmuz'da otoyolların ücretsiz olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2021?
Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kurban Bayramı için de bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu gündeme geliyor. Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.