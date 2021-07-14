2016 yılından bu yana kutlanmaya başlanan Demokrasi ve Milli Birlik günü olan 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı tarihleri dolasıyla 15-16 Temmuz'un tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı. Gözler bayramdan önceki günlere denk gelen 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil mi oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Peki 16 Temmuz tatil mi, Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz tatili birleşti mi, kaç gün tatil edildi? İşte yanıtı…

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

16 Temmuz Cuma günü tatil edildi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı. Başkan Erdoğan ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesiye kadar sürecek tatili yapacak'' ifadelerini kullandı. Detaylar şöyle;

16 TEMMUZ VE 15 TEMMUZ TATİL Mİ, KURBAN BAYAMI TATİLİ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

15 Temmuz resmi tatil ilan edilmiştir. 16 Temmuz Cuma günü idari izin oluyor. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. Yani 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.