250 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyona imza attı. Hatay'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Ankara Gölbaşı İlçesi Konya-Ankara geliş istikamete doğru durdurulan araçlarda Narkotik dedektör köpeği Lucyk ile yapılan arama da ön kaput kısmına toplam 36 bin adet daralı ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen uyuşturucu captagon maddesi ele geçirildi. Operasyon devamında nakliye süsü verilen kamyonet durduruldu. Eşya dolu kamyonette dedektör köpeği Atlas yaptığı arama da fırın içine gizlenmiş 230 bin adete hap ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri Ö.E., V.E., A.E., H.T. ile kamyonet şofürü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.