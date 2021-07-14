500 yıllık cami bayram namazına hazır! Kurtuluş kahramanlarının camisi restore edildi

"TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Haymana'daki tarihi yerlerin ve tescilli binaların restore edilip, turizme kazandırılması noktasında yaptıkları çalışmaları SABAH'a anlatan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut şu bilgileri verdi:

"Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucu yüzyılı aşkın bir zamandır adeta garip bir halde duran, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış Kutluhan Camii ile bitişiğindeki Hüsameddin Ankaravi Türbesi'ni restore ettirdik. Ardından İlçe merkezinde viraneye dönmüş, 'Papazın Evi' diye bilinen tarihi bir yapıyı kamulaştırdık, projesini çizdirip aslına uygun restore ederek gençlerimiz için bir kültür evine dönüştüreceğiz. Pazar yerinin karşısında elli yılı aşkın bir süredir atıl durumdaki, Çanakkale'de şehit düşmüş bir asker adına yapılmış tarihi çeşmeyi etrafında çevre düzenlemesi yapıp restore ederek ilçe turizmine kazandıracağız. Karahoca mahallemizdeki tescilli tarihi caminin plan projesini yaptırıp onarım için çalışmalara başladık. Bunun yanı sıra ilçe genelindeki kale ve mağaraları da turizme kazandırmak için Kültür Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunduk. Amacımız Haymana'mızın tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkıp ilçemizi turizme kazandırmak."