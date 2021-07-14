6 bin 285 yeni vaka, 46 vefat

Türkiye
'de
dün 234 bin 439
Kovid-19 testi
yapıldı, 6 bin 285
kişinin testi pozitif
çıktı, 46 kişi hayatını
kaybetti. İyileşen
sayısı 5 bin 162 oldu.
Son 24 saatte birinci,
ikinci ve üçüncü doz
877 bin 335 aşı uygulandı.
Toplam aşı sayısı 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları
da açıklandı. Buna göre vaka sayısı Ankara'da
59.10, İstanbul'da 56.75,
İzmir'de 22.16 oldu.
Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve
Hakkâri, en çok vaka görülen
iller olurken, Kilis,
Hatay, Osmaniye, Adana
ve Kahramanmaraş ile
Tunceli, en az vaka görülen
iller olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, aşı olmanın önemine
dikkati çekerek, "Aşı ile umudumuz artıyor.
Aşınızı bir an evvel olun" dedi.