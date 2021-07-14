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Giriş Tarihi: 14.7.2021

6 bin 285 yeni vaka, 46 vefat

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
6 bin 285 yeni vaka, 46 vefat
Türkiye'de dün 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı 5 bin 162 oldu. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 877 bin 335 aşı uygulandı. Toplam aşı sayısı 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları da açıklandı. Buna göre vaka sayısı Ankara'da 59.10, İstanbul'da 56.75, İzmir'de 22.16 oldu. Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkâri, en çok vaka görülen iller olurken, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş ile Tunceli, en az vaka görülen iller olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmanın önemine dikkati çekerek, "Aşı ile umudumuz artıyor. Aşınızı bir an evvel olun" dedi.
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6 bin 285 yeni vaka, 46 vefat
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