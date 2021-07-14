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Giriş Tarihi: 14.7.2021 14:10

Adana bayram namazı saati: 2021 Adana Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Adana bayram namazı saati: 2021 Adana Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bayram namazı saati için 81 ilde vatandaşlar arayışa başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatler doğrultusunda vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında kılacakları namaz için ikamet ettikleri ilin ezan saatlerini sorguluyor. Buna göre; 2021 Adana’da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Adana bayram namazı saati!

Kurban Bayramı'na geri sayıma başlayan Müslüman alemi kendilerine farz kılınan bayram namazı ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için araştırmalara başladı. Bayramın ilk günü yani 20 Temmuz'da binlerce Müslüman camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2021 Adana'da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Adana bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ADANA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Adana bayram namazı saati: 06:07

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Adana bayram namazı saati: 2021 Adana Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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