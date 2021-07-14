Adıyaman'da ilginç olay: İçinden 50 bin liralık altın çıktı!

EVDE ÇALINMASIN, DİYE YANLARINDA TAŞIMIŞLAR



Yeni evlendiklerini ve akraba ziyaretine giderken, para ile altınların evde çalınmasından endişe edip, valizle yanlarında taşıdıklarını anlatan Rabina Helderi, "Eşimle beraber akrabalarımızı ziyarete gittik. Valizi de otobüs durağında unutmuşuz. Eve geldiğimizde durumu fark ettik ve çalınmasından endişe ettik. Daha sonra polis ekipleri bize ulaşarak para ve altınlarımızla birlikte valizi bize teslim etti. Türk polisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İnşaat işçisi olarak çalışan Amir Helderi ise 1 ay önce evlendiklerini, valizdeki altın ve paraların düğünlerinde takıldığını söyledi.

Polis, para ve altınları teslim ettiği Helderi çiftini daha sonra ekip aracıyla evlerine bıraktı.