Ak sakallı dede efsanesi ormanı yok olmaktan kurtardı

Turluhan köyünün bin 800 rakımlı bölgesinde bulunan Sıkdoruk Ormanı görenleri şaşırtıyor. Etrafı çorak olan 20 hektarlık bir alanda nazarlık gibi duran bu ormanın hikayesi filmlere konu olacak cinsten. Yaklaşık 3 asır öncesinde köylerinin bulunduğu bölgenin tamamen ormanlık olduğunu belirten Turluhan Köyü Muhtarı Ahmet Temurlenk; "Köyümüzün aslında her tarafı eskiden ormanlıkmış. Ama zamanla tarım alanları açılması, odun ihtiyacı ve yangınlar nedeniyle orman diye bir şey kalmamış. Sadece Sıkdoruk dediğimiz mevkide bir ormanımız kaldı. Bu ormanı da rivayete borçluyuz. Rivayete göre Sıkdoruk Ormanı'nda yaşayan Hüseyin isimli ak sakallı dede, 'bu ormandan bir çöp bile olsa alıp evine götüren per-perişan olsun' demiş. Ak sakallı dede korkusu yüzyıllar boyu süre gelmiş. Hatta bu ormandan evine kozalak götürüp ölenler dahi var" diye konuştu.

NE VATANDAŞ NE DEVLET TEK BİR AĞAÇ KESMİYOR

Muhtar Ahmet Temurlenk; "Burada gerçekten bir aksakallı dede yaşadı mı yaşamadı mı bilinmez ama, bu inanış sayesinde yüzyıllardır balta girmemiş bir ormana sahibiz. Köyümüzün yaşlılarının anlattığına göre ormandan ağaç kesenler ya da kozalak toplayanların başına çok kötü şeyler gelmiş. Kiminin çocuğu ölmüş, kimi malını mülkünü kaybetmiş, kimisi de canından olmuş. İşin ilginç tarafı, Orman İşletme Şefliği de bu ormandan bugüne kadar tek bir ağaç kesmedi. 50-60 yıllık kuruyan ve kırılan ağaçlar var. O ağaçları bile almadılar. Bizim bu ormandan ne devlet ne vatandaş hiç kimse ağaç kesmiyor" diye konuştu.

"ORMANDAN AĞAÇ KESEN AMCAM ÖLDÜ"

Köyde yaşayan 94 yaşındaki Döne Açıkyürek, ise efsaneye inandıklarını belirterek; "Ben gençken Sıkdoruk'tan kozalak toplamaya gitmiştik. O sırada bir anda fırtına oldu ve küçük kızım sürüklenerek gözden kayboldu. Daha sonra kızımı bir çam ağacının altında buldum. Kızımı alnından yaralı bulduk. Bir başka olay ise amcam Memiş Açıkyürek kağnı tekerleği yapmak için ağaç kesmek istedi. Babam bunun sonunun felaket olacağını söyleyerek amcam ormandan ağaç kesmemesini söyledi. Ancak amcam ormandan ağaç kesti. Amcam ağacı eve getirdikten sonra sabaha karşı hayatını kaybetti"dedi.