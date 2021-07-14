Altınoluk'ta görülen esrarengiz ışıklar şaşkına çevirdi! UFO olabilir mi?

Olayı anlatan Pervin Bölükbaşı, "Dün akşam eşimle beraber Altınoluk kordondaydık. Hatta bir haber için gitmiştik. Bir kenarda otururken eşim gökyüzünde ışıkları fark etti. Eşim dedi ki 'Pervin drone mu acaba?' Elimde telefon vardı direk kayda geçtim. Gökyüzünde üç tane ışığın yanıp söndüğünü gördüm. Benim çok ilgimi çekti. Bu seferki çok acemice oldu. Önce drone olduğunu düşündüğüm için kalkıp çekmek istemedim. Kameramı oraya doğru yönelttim. Çektiğimi düşünüyorum. Üç ışıklı bir de altlarında birkaç ışıklı cisim vardı. Benim ilgimi çekti. Sosyal medyada da yansıttım. İnsanlar altına yorumlar yapıyorlar" dedi.