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Giriş Tarihi: 14.7.2021 15:27

Amasya bayram namazı saati: 2021 Amasya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Amasya bayram namazı saati: 2021 Amasya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Müslüman âlemi kendilerine bayram namazı ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için araştırmalara başladı. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Diyanet il il namaz saatlerini paylaştı. Bayramın ilk günü yani 20 Temmuz'da binlerce Müslüman camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2021 Amasya’da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Amasya bayram namazı saati!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı yayınlanan Bayram namazı saatleri Müslüman âleminin şimdiden gündeminde yerini alıyor. Vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak. İl il namaz saatleri belli oldu. Peki, 2021 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Amasya bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AMASYA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Amasya bayram namazı saati: 05:57

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Amasya bayram namazı saati: 2021 Amasya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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