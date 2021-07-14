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Giriş Tarihi: 14.7.2021 15:45

Ankara bayram namazı saati: 2021 Ankara Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Ankara bayram namazı saati: 2021 Ankara Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

An itibariyle 81 ilde Kurban Bayramı telaşı da başlamış oldu. Müslüman âlemi Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bayramın birinci günü namazlarını kılmak üzere camilere koşan vatandaşlar Diyanet İşleri tarafından yapılan namaz saatleri açıklamasını araştırıyor. Peki, Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara Kurban bayram namazı saati!

Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber her yıl bayramın ilk günü camilere koşan Müslüman alemi bu noktada namaz saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden saatleri bir bir duyurdu. Buna göre; binlerce Müslüman arefe günü itibarıyla internet üzerinden Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Ankara'da Kurban bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Ankara bayram namazı saati: 06:13

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Ankara bayram namazı saati: 2021 Ankara Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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