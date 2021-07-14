Antalya bayram namazı saati: 2021 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

İslam âleminin heyecanla beklediği tarih geldi. Her yıl coşku ve sevinç ile kutlanan Kurban Bayramı, 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bundan dolayı, "Antalya'da bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabı, bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Antalya bayram namazı saatleri yayınlandı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan il il namaz saatleri…

