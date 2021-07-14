Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya bayram namazı saati: 2021 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 15:56

Antalya bayram namazı saati: 2021 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Antalya bayram namazı saati: 2021 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

İslam âlemi için büyük önem arz eden 2021 Kurban Bayramı geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri açıklanırken Antalya bayram namazı vakti de duyuruldu. Antalya bayram namazı saat kaçta? Sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Peki, Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…

İslam âleminin heyecanla beklediği tarih geldi. Her yıl coşku ve sevinç ile kutlanan Kurban Bayramı, 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bundan dolayı, "Antalya'da bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabı, bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden Antalya bayram namazı saatleri yayınlandı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan il il namaz saatleri…

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Antalya bayram namazı saati: 06:25

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya bayram namazı saati: 2021 Antalya Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA