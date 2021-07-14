Antalya'da Rus adamın sır sonu: Ölümü sosyal medya uygulaması sayesinde fark edildi!

Sır olay, bugün saat 11.30 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yerleşik Rus vatandaşı Leonid Dmitriev'e (57) telefonla ulaşamayan arkadaşı, son olarak sosyal medyadaki arkadaşlık platformundan Dmitriev'in giriş tarihinin 6 Haziran olduğunu gördü.