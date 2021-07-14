Antalya'dan acı haber: 500 metre açıkta bulundu!



PARAŞÜTLE UÇARKEN CESEDİ FARK ETTİ



Arama çalışmaları bu sabah erken saatte yeniden başladı. Evrenseki sahilinde Barış Alagöz'ün en son görüldüğü noktadan batı yönüne doğru arama sürerken, Sorgun Mahallesi'nde bir restoran yakınlarında Barış Alagöz'ün görüldüğü yönünde ihbar geldi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları, sahilde aramaları takip eden aileye gösterildi. Kameralara yansıyan kişinin Barış Alagöz olduğunu düşünen aile umutlandı ancak sahilde deniz paraşütü yapan kişi havadayden, su yüzeyinde yüzüstü hareketsiz halde birinin yattığını fark etti. Paraşütteki kişi yanındaki cep telefonuyla durumu su sporları yetkililerine, onlar da arama ekiplerine iletti. Haberi alan Barış Alagöz'ün ailesinin umutlu bekleyişi de yerini endişe ve korkuya bıraktı. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, sudaki hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Barış Alagöz'e ait olduğu anlaşıldı.