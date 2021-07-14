İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı geri sayımı sürerken Arefe Günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Arife gününün tatil mi yarım gün mü olduğu merak edilirken kamuda işleri olan vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Peki Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde PTT, noter, borsa resmi daireler çalışıyor mu? İşte son detaylar…

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak olup 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Bayram günlerinden bir önceki gün olan Arefe günü tatil mi, yarım gün mü sorusuna ise yanıt aranırken konuya yönelik resmi açıklama geldi. Arife günü öğleden sonra resmi tatil olacak. Detaylar şöyle;