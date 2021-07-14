Aşılamada illere özel eylem planı etkili oldu

Sağlık
Bakanlığı'nın açıkladığı "Günlük Kovid-19 Tablosu"nda illerin aşılama oranları haritaya eklendi. Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılamanın az olması nedeniyle vakalarda artış olurken, Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Muğla rengi maviye dönen iller arasına girdi. Aşılama oranlarında il bazlı ilerlemenin olumlu etkilerini göreceğimizi belirten Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit şunları söyledi:
Aşılamada il bazlı ilerlemek toplumun gruplar halindeki eğilimini görmemizi sağladı. Herkes kendi ilinin rakamlarını görüyor. Ülkemizde rakamların yüksek seyrettiği ve delta varyantının da oransal olarak yüksek olduğu yerler genellikle aşılamanın düşük gittiği yerler.
Tatil bölgelerinde vatandaşların artık açık alanlarda maske kullanmayı tercih etmediğini, kapalı alana girerken maskelerini taktıklarını gözlemledim. Buralarda aşılama oranlarının çok yüksek seyrediyor olması, özgüveninin altında yatan asıl gerçekliği gösteriyor. Bu şekilde yüzde 80'lere ulaşan illerimiz var ve yüzde 100'lere ulaştığımızda korona gündemimizin dışına çıkacak