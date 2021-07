Aşılamanın olmadığı yerlerde vaka artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca şunları söyledi:Türkiye'de görülen delta varyantı sayısı giderek artıyor. 750'leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus, üç ilde, üç tane olarak devam ediyor.Son 1 haftada, özellikle çarşambadan itibaren, düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artışlar özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösteriyor. Doğu ve Güneydoğu'da, Diyarbakır, Şırnak , Batman, Adıyaman gibi genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artış olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde yoğun aşılama şart.İkna dışı yöntemle aşı yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Doğu ve Güneydoğu'da oranlar düşük. Hakkâri'de yüzde 50, Şırnak yüzde 40, Ardahan yüzde 50, Adıyaman yüzde 50, Kars benzer durumda. Bizim vatandaşın ayağına gidip mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz.Normale dönmenin tek yöntemi aşı. Okulların açılmasının, normal hayata dönmenin, futbol-spor etkinliklerine katılabilmenin... Normal hayat, toplumsal bağışıklıkla, o da aşılama ile mümkün. Kurban Bayramı'na kadar 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu.Toplumsal bağışıklık oluşana kadar tedbirlere herkes hassasiyet göstermeli. Maskemesafe- kişisel tedbire, kişisel güvenlik çemberini korumaya önem verilmeli, kapalı, havalandırılmamış ortamda bulunulmamalı, kapalı ortamda da maskeye devam edilmeli.: Şu an böyle bir durum yok. Olmayacağı anlamına gelmez, bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılamanın yapılabilir olması, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi 4. dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70, hatta 80 oranında olduğunda biter veya azalır. En azından normal hayata dönülür. Sputnik-V aşısının gelmesi çok uzun sürmez. Devamı gelecek, bu ay özellikle bekliyoruz bayramdan sonra.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "59 milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 13.29 itibarıyla uygulanan aşı sayısı, 38 milyon 104 bin 116'sı birinci doz, 17 milyon 833 bin 75'i ikinci doz, 3 milyon 198 bin 679'u üçüncü doz olmak üzere toplam 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.