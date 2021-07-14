Giriş Tarihi: 14.7.2021 16:59

Aydın bayram namazı saati: 2021 Aydın Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namazı saatleri Diyanet’in resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir. “Aydın’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?” soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile Aydın’da bayram namazı saat kaçta ne zaman kılınacak? İşte il il namaz saatleri ve tüm detaylar…

İslam alemi için önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Salı gününe denk gelen bayramın birinci gününde namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırırken Aydın'da bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; Aydın bayram namazı saati kaçta? 2021 Aydın Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

AYDIN'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Aydın bayram namazı saati: 06:35