Balıkesir bayram namazı saati: 2021 Balıkesir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namazı saatleri Diyanet'in resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir. "Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile Balıkesir bayram namazı saat kaçta ne zaman kılınacak? İşte il il namaz saatleri ve tüm detaylar…