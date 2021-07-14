Başsavcı Öztoprak: Hain darbe girişimi destansı bir kahramanlıkla önlendi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü nedeniyle düzenlediği etkinlik kapsamında, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Ömer Faruk Güngör ve Cihad Gezmen, Cumhuriyet Savcıları Yusuf Taner Yıldız, Ahmet Aksu ve Çağrı Soydan, Denetimli Serbestlik Müdürü Taner Kocalar, Cezaevi Müdürü Recep Gögüş ve İnfaz Koruma Memurlarının katılımıyla Mersin Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlere duaların okunduğu ziyarette, kabirlerine karanfil bırakıldı ve şehit ailelerine taziyelerde bulunuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, "Hain darbe girişimini, Dünya'da eşi görülmemiş bir kahramanlık ve cesaretle önleyen aziz milletimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi de sonsuz rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.





Başsavcı Öztoprak, "Vatanımızın bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü ve Anayasal düzenini darbe ile ortadan kaldırmayı amaçlayan hain Fetö/Pdy silahlı terör örgütü, gözü dönmüş bir şekilde milletimizin tepesine bombalar yağdırmış ve en alçakça saldırılarda bulunmuştur. Ancak, milletimizin bu uğurda can verip, esaret altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla meydanları dolduracağını hesap etmemiştir" dedi.

Öztoprak, "7'sinden 70'ine meydanlara çıkan aziz milletimiz, hain darbe girişimini Dünyada eşi görülmemiş destansı bir kahramanlıkla önlemiştir. Bu, nesiller boyu unutulmaması gereken, çocuklarımıza, gençlerimize sürekli hatırlatmamız gereken bir haykırıştır. Tarihi şanlı dolu ecdadımızın yaptığı gibi aziz milletimiz darbecilere karşı dururken tüm Dünyaya 'Türkiye Geçilmez' mesajını vermiştir. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duymamıza vesile olan 15 Temmuz şehitlerimizi sonsuz bir rahmetle anıyor, gazilerimize ve aziz milletimize de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.