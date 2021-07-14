Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte Bayram namazı kılınışı

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu sene 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayramda da eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için ise vatandaşlar araştırmalarına şimdiden başladı. Buna göre; bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?
İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
2. Rekat
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).