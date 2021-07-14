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Giriş Tarihi: 14.7.2021

“Beni hatırladın mı?” deyip bıçakladı

“Beni hatırladın mı?” deyip bıçakladı
Zonguldak Çaycuma'da M.Y.'nin işlettiği dükkana müşteri gibi gelen 5 yıl önceki husumetlisi F.K., yemeğini yedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda gitmekten vazgeçip dükkan sahibi M.Y.'ye "Beni hatırladın mı, 5 yıl önce küfür etmiştin bana" diye laf attı, bıçakla saldırdı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı M.Y. önce karakola giderek şikayetçi oldu. Kanlar içinde kalan M.Y., şikayeti sonrasında polis eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yakaladığı F.K., "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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“Beni hatırladın mı?” deyip bıçakladı
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