Benzinlikte panik: Araçtan çıkarıp yere yatırdık!





'ARAÇTAN ÇIKARIP YERE YATIRDIK'



Arkadaşlarıyla birlikte Ekrem Memiş'e ilk müdahaleyi yapan akaryakıt istasyonu görevlisi Cahit Torunoğlu, "Sürücü, aracıyla yakıt almak için pompaya yanaştı. Deposunu doldurduktan sonra ücretini almak isterken rahatsız olduğunu gördüm ve arkadaşlarıma seslendim. 112'yi arayıp ambulans istedik. Ambulans gelene kadar kolonya ve su vermeye çalıştık daha sonra araçtan çıkarıp yere yatırdık. Çok kısa süre sonra ambulans gelerek gerekli müdahaleyi yaptı" dedi.